Администрация Иглинского района: Семья Бархатовых сама отказалась от помощи

История с многодетной семьей Бархатовых из Иглинского района, которая лишилась своего дома после пожара, получила свое продолжение.

Напомним, что на прошлой неделе семилетний Максим Бархатов получил награду «Горячее сердце» из рук федерального инспектора по Башкирии Михаила Закомалдина за то, что спас из горящего дома двух своих малолетних сестренок. Тогда в разговоре с журналистами мама Максима Мариээта Бархатова рассказала, что вся помощь администрации Иглинского района ограничилась денежной компенсацией в размере 25 тысяч рублей.

Мы связались по телефону с начальником информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района Айгуль Абзалтдиновой, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

- Сразу после пожара семья Бархатовых получила положенную денежную компенсацию из бюджета района в размере 25 тысяч рублей. От жилья во временном фонде для погорельцев Мариэтта Бархатова отказалась сама, объяснив, что у них есть дом для проживания. Что касается выделения бесплатного леса для строительства, этот вопрос не входит в компетенцию муниципалитета, у нас нет этих полномочий. Администрация обратилась с соответствующим письмом в минлесхоз, и семья Бархатовых без всяких проволочек получила лес, - пояснила Айгуль Абзалтдинова. – В разговоре с главой администрации Бархатова не поднимала вопрос насчет детского садика, и поэтому не вполне понятно, зачем она сказала про это в разговоре с вами.

Кто сейчас прав: администрация Иглинского района или многодетная мама Мариэтта Бархатова, выяснить уже сложно. У каждого своя точка зрения и свое видение ситуации. Мы надеемся, что представители отдела опеки и попечительства Иглинского района побывают в деревне Субакаево и на месте посмотрят, в каких условиях проживает семья юного героя Максима Бархатова. Мы будем следить за развитием истории и расскажем, чем же она все таки закончилась для многодетной семьи.

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