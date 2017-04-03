Юрий Шевчук написал письмо в защиту журналистов

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук написал открытое письмо в адрес министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову, в котором он просит решить конфликт с журналистами «Новой газеты» мирным путем.

В письме, опубликованном на сайте «Эха Москвы», музыкант подчеркнул, что знает главного редактора «Новой» Дмитрия Муратова как честного и порядочного человека, который не позволит себе никакого глумления над ценностями других людей. По его словам, журналисты издания бьются за конституционные права и защищают всех граждан России, в каких бы регионах те ни проживали.

Несмотря на то, что «гордые горцы близко к сердцу воспринимают любой негатив», нужно уважать силу, а не насилие, пишет Шевчук.

- Если вы не согласны c последними публикациями в «Новой», проведите расследование и, если факты не подтвердятся, подавайте в суд. Кстати, так всегда нам говорит и В.В. Путин, – пишет музыкант.

Юрий Шевчук призывает решать проблемы цивилизованным путём, а не перетаскивать беззаконие в 21-й век и казнить друг друга без суда и следствия.

- Я родился в межконфессиональной семье. Мой прадед, правоверный мусульманин, Мударис Ахмадеев был муллой, за что и расстрелян в 1937 году в Башкирии. Cо стороны отца дед Сосфен Иванович, христианин, из казаков, был расстрелян под Канском, тоже в 37-м. Я знаю, какой чудовищный геноцид пережил Чеченский народ во времена сталинских репрессий… Нельзя нам то беззаконие перетаскивать в 21-й век. Казнить друг друга без суда и следствия. Будьте добры, успокойте людей,

- призывает власти Чечни Юрий Шевчук.

Напомним, скандал вокруг «Новой газеты» разгорелся после того, как издание в начале апреля опубликовало расследование «Убийство чести», посвящённое преследованию гомосексулистов в Чечне. Власти республики информацию опровергли. Однако, по данным «Новой газеты», на редакцию посыпались угрозы. Позже об угрозах заявила и радиостанция «Эхо Москвы», главный редактор которой поддержал журналистов «Новой». Призыв к расправе прозвучал на собрании в центральной мечети Грозного и транслировался по местному телевидению.

- Разумеется, мы категорически против каких-либо других методов воздействия, которые противоречили бы закону, тем более мы против каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для безопасности и жизни журналистов,

- подчеркнул, комментируя сложившуюся ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ответил на обращение музыканта Юрия Шевчука, сообщает ИА «Чеченинфо».

Он отметил, что обращение Юрия Шевчука демонстрирует то, что «здравый смысл берет верх».

- Я имею некоторое представление о ваших взглядах на нынешнюю российскую действительность и, признаюсь, многие из них не разделяю. Мне нравится, однако, Ваше творчество и, надо отдать должное, смелость в отстаивании точек зрения. Ваше обращение ко мне в таком вменяемом тоне говорит о том, что здравый смысл берет верх, даже при наличии преград, которые, на первый взгляд, кажутся непреодолимыми,

- сказал Умаров.

После чего министр по нацполитике ЧР пояснил причины возмущения чеченского народа.