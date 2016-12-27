В Башкирии пройдет международный экофорум

В Уфе с 8 по 10 июня пройдет Международный экологический форум, экологический марафон и 2-я специализированная выставка «Экология. Технологии. Жизнь».

Многоотраслевой выставочный проект объединит ряд ключевых вопросов развития природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности. На его площадке представители федеральных и региональных властей и эксперты отрасли обсудят ключевые вопросы, среди которых внедрение наилучших доступных природоохранных технологий, улучшение экологических показателей регионов, совершенствование системы управления отходами, сохранение водных, лесных и земельных ресурсов, развитие заповедной системы, повышение экологической культуры населения.

Программа форума включает пленарное заседание, а также работу секций по направлениям «Экострой», «Экогород», «Эковоздух», «Агроэкология», «Экотуризм», «Экокультура и экообразование». На выставке будут представлены оборудование и технологии по сбору, переработке, рециклингу, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства, специальная мусороуборочная техника, компании, занимающиеся озеленением территорий и благоустройством, экологичные строительные и отделочные материалы, здоровое питание, напитки.

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