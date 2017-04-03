В Башкирии объявлено штормовое предупреждение - из-за сильного ветра

Завтра порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В Башкирии МЧС вновь объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, завтра, 18 апреля в регионе ожидается резкое усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ночью местами, днем по республике ожидаются небольшие дожди, по северу - до умеренных. Температура воздуха ночью будет 0,+5°, днем +4,+9, по югу до +15°.

В МЧС отмечают, что прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, возникновение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 не выше локального уровня в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.