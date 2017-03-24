Паводок в Башкирии: Юмагузинское водохранилище увеличило сброс воды

Это может привести к выходу воды на пойму у Стерлитамака.

За сутки уровень реки Белая у Стерлитамака поднялся на 57 см, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Уровень реки Ашкадар (с. Новофёдоровка) – 320 см, прибавился на 10 см, реки Стерля (с. Отрадовка) – 527 см, увеличился на 7 см, - сообщается на официальном сайте администрации Стерлитамака. - В связи с ростом притока воды с 17 апреля Юмагузинское водохранилище увеличивает сброс воды со 100 м3/с до 300-500 м3/с. Увеличение сброса приведёт к подъёму уровня воды в реках Белая и Ашкадар и выхода воды на пойму.

Как уточнили в ОOО «БГК», из-за увеличения сброса воды Юмагузинским водохранилищем пришлось сегодня приостановить работу Юмагузинской ГЭС. Среднесуточный сброс воды через ГЭС вчера был 109 кубометров в секунду, приток - 445.

На 17 апреля уровень реки Белой в Уфе за сутки поднялся на 94 см, реки Уфа в Шакше – на 74 см, реки Дема у Бочкарево – на 26 см. Нигде уровень рек, по данным Башгидромета, не достиг уровня выхода на пойму.

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