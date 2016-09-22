Новости
Аналитика
Интервью
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Фотофакт
Медиаланч
Спецпроекты
Федерация хоккея России не вмешивается в конфликт в Башкирии - Третьяк
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2+%d0%a2%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%ba
Федерация хоккея России не вмешивается в конфликт в Башкирии - Третьяк
Сегодня, 14:54ОбществоАвтор: Ольга КорзикФото: kremlin.ru
Читайте
также
В МВД Башкирии сообщили о наиболее опасных участках дорог во время паводка
Уфимский лимонарий останется на своём месте - Камалетдинов
Где затопит Башкирию этой весной