Федерация хоккея России не вмешивается в конфликт в Башкирии - Третьяк

Федерация хоккея России (ФХР) не намерена вмешиваться в конфликт между Федерацией хоккея Башкортостана и Объединенной федерацией хоккея Башкирии, сообщает ТАСС со ссылкой на президента ФХР Владислава Третьяка.

- Мы общественная организация и поддерживаем ту федерацию, с которой работает и которую поддерживает министерство спорта Башкирии. Мы не вмешиваемся в конфликты. Должна быть одна аккредитованная федерация, - цитирует слова господина Третьяка новостное агентство.

Напомним, что в прошлом году минспорта республики приостановило аккредитацию при министерстве Федерации хоккея Башкортостана, а в этом году отменило его. Среди основных причин – отсутствие работы с хоккейными клубами республики. Глава Федерации Александр Николаев не согласен с такой позицией и считает эти нарушения надуманными.

Сейчас проведением соревнований в регионе занимается Объединенная федерация хоккея РБ, которой руководит руководит депутат Госсобрания Башкирии, помощник гендиректора ХК "Салават Юлаев" по спорту Александр Семак.

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