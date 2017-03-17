В больнице Стерлитамака больные страдают от тараканов – «Вести недели»

В детской больнице не было капремонта 50 лет.

Сегодня телеканал «Россия Башкортостан» в программе «Вести недели» рассказал об условиях пребывания больных в детской больнице Стерлитамаке (на улице Нагуманова)

- Проснулись после первой ночи , включили свет и увидели на стенах, как разбегаются тараканы, - рассказала журналистам одна из пациенток больницы.

Она также вспомнила о плесени на подоконниках, плохом ремонте и тесноте в комнатах, по ее словам, приходилось ютиться по 10-14 человек, а некоторые пациенты лежали в коридоре. В программе сюжет о больнице надо смотреть с 18-й минуты.

"Вести недели" рассказали о тараканах в больнице. Видео Видео: Youtube.com

- Капитальный ремонт в детской больнице Стерлитамака не проводили с момента её открытия - более 50 лет назад, сообщили в сюжете тележурналисты. - В прошлом году все же дело сдвинулось с мертвой точки и один из корпусов закрыли на ремонт. По словам главного врача Бориса Шарипова, в середине мая этого года планируется открытие отремонтированного корпуса, куда переедут два педиатрических корпуса. В планах на этот год - ремонт остальных корпусов.

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