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В больнице Стерлитамака больные страдают от тараканов – «Вести недели»
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В больнице Стерлитамака больные страдают от тараканов – «Вести недели»
Вчера, 12:55ОбществоАвтор: Разиф АбдуллинФото: Youtube.com
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