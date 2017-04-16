Уроженка Башкирии стала второй вице-мисс конкурса «Мисс Россия-2017»

Уроженка Свердловской области Полина Попова завоевала титул «Мисс Россия 2017», сообщается на официальном сайте конкурса. На подведении итогов конкурса 15 апреля ей вручили приз - корону стоимостью один миллион долларов, а также банковскую карту достоинством 3 миллиона рублей и автомобиль. Эта победа дала возможность Полине Поповой принять участие в международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Звание 1-ой «Вице-мисс Россия 2017» досталось москвичке Ксении Александровой, «2-ой Вице-мисс» стала Альбина Ахтямова из Башкирии. За призовые места они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.
В финале конкурса участвовали 50 девушек со всей страны.
22-летняя студентка магистратуры УГАТУ Альбина Ахтямова в своем резюме для конкурса написала, что она увлекается йогой, танцами и кино раннего Голливуда, она счастливая обладательница 120 бабушек и дедушек и является координатором благотворительного фонда «Старость в радость – Уфа».