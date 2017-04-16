Уроженка Башкирии стала второй вице-мисс конкурса «Мисс Россия-2017»

Первой стала Полина Попова из Свердловской области.

Уроженка Свердловской области Полина Попова завоевала титул «Мисс Россия 2017», сообщается на официальном сайте конкурса. На подведении итогов конкурса 15 апреля ей вручили приз - корону стоимостью один миллион долларов, а также банковскую карту достоинством 3 миллиона рублей и автомобиль. Эта победа дала возможность Полине Поповой принять участие в международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Звание 1-ой «Вице-мисс Россия 2017» досталось москвичке Ксении Александровой, «2-ой Вице-мисс» стала Альбина Ахтямова из Башкирии. За призовые места они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

В финале конкурса участвовали 50 девушек со всей страны.

Альбина Ахтямова - вторая вице-Мисс Россия 2017 Фото: ВКонтакте

22-летняя студентка магистратуры УГАТУ Альбина Ахтямова в своем резюме для конкурса написала, что она увлекается йогой, танцами и кино раннего Голливуда, она счастливая обладательница 120 бабушек и дедушек и является координатором благотворительного фонда «Старость в радость – Уфа».

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