Максимальный подъем рек Белая и Дема составил 54 сантиметра

Метеорологи опубликовали данные по состоянию на 16 апреля.

Уровень реки Белая в Уфе за сутки поднялся на 54 см и составил 89 см, до выхода на пойму (660см) еще довольно далеко.

А вот река Дема у Бочкарево, также поднявшаяся за сутки на 54 см, уже куда ближе к уровню выхода на пойму (520 см), она достигла отметки в 377 см.

Белая возле Стерлитамака поднялась на 19 см, ее уровень теперь – 241 см, уровень выхода на пойму – 420 см.

Река Уфа возле Шакши поднялась за сутки меньше всего – на 5 см. Её уровень составил 159 см, до выхода на пойму (520 см) осталось более 3, 5 м.

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