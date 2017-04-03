Максимальный подъем рек Белая и Дема составил 54 сантиметра
Вчера, 12:01ОбществоАвтор: Разиф АбдуллинФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Метеорологи опубликовали данные по состоянию на 16 апреля.
Уровень реки Белая в Уфе за сутки поднялся на 54 см и составил 89 см, до выхода на пойму (660см) еще довольно далеко.
А вот река Дема у Бочкарево, также поднявшаяся за сутки на 54 см, уже куда ближе к уровню выхода на пойму (520 см), она достигла отметки в 377 см.
Белая возле Стерлитамака поднялась на 19 см, ее уровень теперь – 241 см, уровень выхода на пойму – 420 см.
Сюжеты: Весна в Башкирии
Река Уфа возле Шакши поднялась за сутки меньше всего – на 5 см. Её уровень составил 159 см, до выхода на пойму (520 см) осталось более 3, 5 м.
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