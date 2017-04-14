Суд не встанет на сторону Александра Филиппова из-за утраты доверия - юрист

Перспективы дела первого-вице мэра по обжалованию своего увольнения прокомментировал специалист по трудовому праву.

То, что Александр Филиппов добился приостановки распоряжения главы города о своем увольнении, не вызывает удивления. Однако в перспективе суд вряд ли встанет на его сторону по причине отягчающих обстоятельств. В этом уверен директор компании «Правовой советник» Ильгиз Габделхаков.

- Суды часто встают на сторону уволенных работников, если действительно допущены нарушения законодательства, - говорит юрист. – Однако в данной ситуации перспективы дела сомнительны. Он (Филиппов – прим.ред) был уволен в связи с утратой доверия, а кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по неуплате налогов, и была история с хищением миллиарда бюджетных средств при расселении аварийного жилья, хотя уголовное дело и было закрыто (а потом возобновлено - прим. ред.). Учитывая все это, сохранить свою должность в администрации города ему вряд ли удастся. Хотя конечное слово безусловно остается за судом.