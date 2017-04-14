СМИ: Гостранс Башкирии возглавит человек из Москвы

Сообщается, что Рим Гилязетдинов покинет должность руководителя госкомтранса Башкирии, а на его место назначат москвича Сергея Плеханова.

В государственном комитете Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству ожидается смена руководства. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета «Коммерсантъ-Башкортостан».

По данным издания, нынешний руководитель Рим Гилязетдинов (назначен на эту должность в ноябре 2016 года) покинет эту должность, а новым руководителем станет москвич Сергей Плеханов. Его кандидатуру предложили в минтрансе России. Эту информацию подтвердили три сотрудника ведомства и источник издания в кабмине.

Такое решение было принято из-за того, что Рим Гилязетдинов неудачно высказался на совещании минтранса России. Как сообщает источник издания, на этом совещании обсуждалось, почему регионы медленно осваивают средства, выделенные федеральным бюджетом.

- Все виновато кивали головами, и только Рим Кадимович сообщил, что министерство само поздно выделяет деньги,— цитирует «Коммерсант» своего источника.

После этого инцидента глава минтранса Максим Соколов вызвал к себе главу Рима Гилязетдинова и главу республики Рустэма Хамитова для того, чтобы обсудить этот вопрос.

Однако уладить эту ситуацию не удалось, поэтому было принято соответствующее решение. В правительстве республики считают, что с помощью этого удастся избежать ненужных проверок федерального ведомства.

Сергей Плеханов руководил АНО «Дирекция Московского транспортного узла».