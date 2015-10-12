В управлении капитального строительства Уфы идет выемка документов
Сегодня, 15:26ПолитикаАвтор: Рустэм Башкирцев
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Выявлены факты незаконного освобождения от обязательств застройщиков.
Как сообщили источники Медиакорсети, сегодня днем сотрудники МВД провели выемку документов в управлении капитального строительства администрации Уфы.
- Сейчас в управлении капитального строительства идет выемка документов по взаимоотношениям мэрии и застройщиков Уфы, - сказал источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, выявлены факты незаконного освобождения от обязательств застройщиков.
Источник в мэрии Уфы эту информацию подтвердил.
- Да, выемка документов идет, - сказал источник.
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