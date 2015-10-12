В управлении капитального строительства Уфы идет выемка документов

Выявлены факты незаконного освобождения от обязательств застройщиков.

Как сообщили источники Медиакорсети, сегодня днем сотрудники МВД провели выемку документов в управлении капитального строительства администрации Уфы.

- Сейчас в управлении капитального строительства идет выемка документов по взаимоотношениям мэрии и застройщиков Уфы, - сказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, выявлены факты незаконного освобождения от обязательств застройщиков.

Источник в мэрии Уфы эту информацию подтвердил.

- Да, выемка документов идет, - сказал источник.

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