Уволенный вице-мэр Уфы Филиппов обжаловал решение Ялалова в суде

Суд запретил чиновникам вручать Филиппову уведомления об увольнении и расторгать с ним договор.

По данным источника Медиакорсети, вице-мэр Уфы Александр Филиппов, сообщение об отставке которого появилось 18 апреля, обжаловал действия главы города в суде. Документ имеется в распоряжении редакции.

Также юристы чиновника смогли добиться обеспечительных мер по иску, в определении, вынесенном 19 апреля судьёй Уфимского районного суда Мозжериной, говорится, что действие решения об увольнении Филиппова приостановлено, также работники кадровых служб города не должны вручать ему никаких уведомлений, связанных с увольнением.

- Непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможном в будущем исполнение решения суда, - так обосновал судья свое решение.

В ходатайстве об обеспечении иска юристы пояснили, что в случае если на место вице-мэра будет назначен другой человек, то восстановить его права станет невозможно.

В телефонном разговоре "Медиакорсети" эту информацию Александр Филиппов эту информацию подтвердил.

- Это правда, - сказал он.

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