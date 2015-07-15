Рафаиля Гибадуллина вновь утвердили бизнес-омбудсменом в Башкирии
Сегодня, 11:40ПолитикаАвтор: Наталья КузнецоваФото: ombudsmanbiz.ru
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Депутаты башкирского парламента проголосовали за его кандидатуру единогласно.
Сегодня в Уфе на пленарном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты своим решением назначили на должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Башкортостан. Против его кандидатуры голосов подано не было.
- Спасибо за доверие, я приложу все свои силы, чтобы эффективность работы предпринимателей была выше, а проблем меньше, - сказал бизнес-омбудсмен после голосования.
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