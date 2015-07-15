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Рафаиля Гибадуллина вновь утвердили бизнес-омбудсменом в Башкирии
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Рафаиля Гибадуллина вновь утвердили бизнес-омбудсменом в Башкирии
Сегодня, 11:40ПолитикаАвтор: Наталья КузнецоваФото: ombudsmanbiz.ru
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