Рафаиля Гибадуллина вновь утвердили бизнес-омбудсменом в Башкирии

Депутаты башкирского парламента проголосовали за его кандидатуру единогласно.

Сегодня в Уфе на пленарном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты своим решением назначили на должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Башкортостан. Против его кандидатуры голосов подано не было.

- Спасибо за доверие, я приложу все свои силы, чтобы эффективность работы предпринимателей была выше, а проблем меньше, - сказал бизнес-омбудсмен после голосования.