Мэр Уфы Ирек Ялалов вылетел в Москву

Он поделится опытом Уфы в создании комфортной городской среды.

Сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов примет участие в круглом столе «Комфортная городская среда как фактор здоровья нации» в рамках ХI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» (г. Москва), сообщается на официальном сайте администрации города.

- Иреку Ялалову было предложено поделиться опытом Уфы в создании комфортной городской среды, на круглом столе он выступит с докладом «Самый зеленый город-миллионер России», - пояснили в пресс-службе городской администрации. - В этот же день глава администрации Уфы примет участие в заседании Конгресса муниципальных образований. К участию в заседании приглашены представители Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.

Приглашения принять участие в мероприятиях мэр Уфы получил 6 апреля (на круглый стол) и 12 апреля (Конгресс муниципальных образований), сообщили в пресс-службе мэрии.

Между тем, по словам источника в федеральных органах власти, Ирек Ялалов также посетит Кремль, его вызвали в администрацию президента России.

Напомним, вчера в Москве побывал глава Башкирии Рустэм Хамитов. Он принял участие во встрече с представителями Общества российско-китайской дружбы, которая состоялась в Совете Федерации в рамках официального визита делегации Всекитайского собрания народных представителей КНР.

Вчера, по словам источника в федеральных органах власти, глава Башкирии должен был встретиться для консультаций в управлении внутренней политики администрации президента России с Александром Харичевым в связи с создавшейся ситуацией в Уфе с учетом предвыборного периода. Заместитель начальника управления внутренней политики Александр Харичев отвечает за региональные выборы. По данным еще одного источника, Рустэм Хамитов уже попросил в управлении внутренней политики согласовать увольнение Ялалова по такому же основанию, по которому подписано распоряжение об отставке Филиппова.

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