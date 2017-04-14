Хамитов: Очень просто, сидя на диване, вечерком что-то писать

Глава региона призвал всех жителей республики к совместной работе.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая сегодня в Госсобрании-Курултае республики, призвал общественность и депутатов к совместной работе. По его мнению, отдельные личности спекулируют на нерешенных проблемах региона. При этом он подчеркнул, что правительство проводит большую работу.

Обращаясь к депутатам регионального парламента, Хамитов заметил, что некоторые люди «сравнивают вещи несопоставимые». В качестве примера он назвал вопрос депутата Рустема Ахмадинурова, сделавшего отсыл к ситуации в Татарстане.

- Там экономика другая, - отметил Хамитов. - Собственность принадлежит республике, надо мне продолжать или нет этот тезис? Я думаю, что нет, всем всё понятно. Мы работаем в той системе, которая есть, и вот эта система дает ровно столько денег, сколько она может дать. Нету денег, нету. И мы в этих условиях выглядим вполне достойно, надежно.

Хамитов признал, что нерешенных вопросов в регионе остается много. По его словам, его администрация ежедневно получает письма от людей, которые не могут заплатить даже, например, за детсад или коммунальные услуги.

- Мы уходим от дурной оптимизации, связанной с уменьшением количества мест в больницах, хоть иногда нас к этому подталкивают, мы сопротивляемся, - подчеркнул он. - И нельзя спекулировать на этом. Сегодняшняя жизнь много лучше той, что была 10 лет назад, а 10 лет назад уже ситуация была лучше той, что была еще 10 лет назад, но нам темпы движения нужны быстрее.

Хамитов также призвал всех граждан, общественников и депутатов, к совместной работе.

- Очень легко свалиться в критиканство, в состояние постороннего наблюдателя, - заметил он.- Давайте работать, вместе работать, никто же никому не мешает. Очень просто, сидя на диване вечерком, что-нибудь такое строчить. Это очень просто. А работать кто будет? Я считаю, правительство делает большую работу, не без недостатков, нам чрезвычайно важно, чтобы люди чувствовали себя социально защищенными.

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