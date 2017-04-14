Александр Филиппов обжаловал решение Ялалова в суде: подробности

Уволенный вице-мэр хочет восстановить свое честное имя - источник

Первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов, которого уволили во вторник из-за утраты доверия, в суде планирует восстановить свое честное имя. Поэтому он направил в Уфимский районный суд иск о восстановлении трудовых прав, сообщил источник «Медиакорсети».

- Александр Филиппов хочет восстановить свое честное имя. Вопрос о том, будет ли он после этого работать в администрации или уволится по собственному желанию, пока не рассматривается, - сказал источник.

В своем исковом заявлении о восстановлении трудовых прав чиновник попросил суд в рамках обесечительных мер приостановить действие распоряжения об его увольнении от 18 апреля, запретить расторгать с ним трудовой договор и вручать документы, связанные с его увольнением.

Суд удовлетворил только одно требование и временно приостановил распоряжение Ирека Ялалова об увольнении - по решения по делу. В самом иске Филиппов требует признать распоряжение о его увольнении незаконным и просит восстановить его в должности.

Напомним, что 18 апреля глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал постановление об увольнении Александра Филиппова с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это решение было принято после заседания комиссии по урегулированию конфликтов у муниципальных служащих.Комиссия решила, что Александр Филиппов в 2012 году после нескольких месяцев работы в администрации согласовал выделение компании своей сестры ООО «Энергогазстрой» земельного участка. При этом он об этом не предупредил работодателя.

В своем заявлении Александр Филиппов, как уточнил источник, обратил внимание суда на то, что данный земельный участок был выделен компании еще за несколько месяцев до того, как его назначили на эту должность. Сам Филиппов только согласовывал кадастровые границы этого участка.

Кроме того, он обратил внимание на то, что все сроки давности по этому делу уже давно прошли.

Судебные слушания по делу пройдут в мае.

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