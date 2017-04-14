В соцсетях появился фейковый глава администрации Уфы Ирек Ялалов
Сегодня, 07:47ПолитикаАвтор: Кристина ДейнекоФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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На самом деле его нет ни в одной социальной сети.
Несколько фейковых аккаунтов главы администрации Уфы Ирека Ялалова появились в социальных сетях. "Интернет-мэр" сразу же добавился ко всем топовым журналистам и другим известным личностям города.
Но как оказалось, данные интернет-странички не относятся к реальному Иреку Ялалову. Как только мэр Уфы появится в социальных сетях, пресс-служба города об этом сообщит. Кроме того, появились фейковые страницы официальных групп города.
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