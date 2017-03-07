Какие семьи с первенцами в Башкирии получат субсидию в 300 тысяч

В госкомстрое подробно объяснили условия получения господдержки.

На субсидию в 300 тысяч рублей смогут претендовать только те семьи с первым ребенком, которые уже являются участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» (действует до 2020 года – прим.). По данным госкомстроя республики, их число составит порядка 2 200, для финансовой поддержки понадобится в общей сложности 660 миллионов рублей. Эти деньги уже зарезервированы в бюджете.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель госкомстроя республики Егор Родин, для получения субсидии необходимо, чтобы семья было полной, обоим родителям на момент рождения ребенка было не более 35 лет. Семья должна стоять в очереди на получение жилья, а первенец родиться с 1 января 2017 по 31 декабря 2018 года включительно.

Субсидия будет целевой. Ее можно будет использовать на приобретение жилья по договору долевого строительства, строительство частного дома, расчет с подрядчиком, с которым уже заключен контракт или на погашение остатка по ипотеке.

- По программе «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрена господдержка в 30 процентов от общей суммы кредитов, если семья без ребенка, 35 процентов, если с ребенком, - пояснил Родин.

По словам Родина, на 300 тысяч рублей могут претендовать семьи, которые являются участниками этой федеральной программы. Если же молодая семья приобрела жилье по ипотеке, не прибегая к помощи государства, то и в республике ей денег не дадут. Такую молодую семью не признают нуждающейся, и она не сможет получить соответствующую справку.

Прием заявлений на получение субсидии в госкомстрое планируют начать в мае. Для получения субсидий нужно будет собрать необходимые документы (справка о рождении ребенка, свидетельство о браке, справка о постановке в очередь на жилье, документы, подтверждающие приобретение недвижимости и др.) и обратиться в ближайший многофункциональный центр или в само ведомство. Решение о включении в число получателей будет приниматься в течение месяца, примерно в течение такого же времени будет перечисляться сама сумма.

Важный момент - с момента рождения ребенка до подачи заявления должно пройти не более шести месяцев. Если для решения жилищной проблеме семье нужно будет меньше 300 рублей, то они получат сертификат именно на эту сумму. Остаток средств будет перечислен в бюджет.

Семья должна проживать в Башкирии и приобретать жилье в Башкирии, что должно быть доказано соответствующими документами.

Таким образом, прежде чем претендовать на субсидию в 300 000 рублей, проверьте, "правильная" ли у вас семья: а) признанная нуждающейся в жилом помещении;

б) возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не превышает 35 лет;

в) первый ребенок в такой семье рожден в период с 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года включительно.

г) также семья должна иметь доходы, достаточные для приобретения (строительства) жилья либо для получения ипотечного кредита.

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