Хайдар Валеев и Марина Долматова останутся у руля выборов в Башкирии

Соответствующие рекомендации дала Центральная избирательная комиссия России.

Напомним, что сейчас в регионе формируется новый состав Центризбиркома в связи с тем, что у прежнего в июне истекает срок полномочий. В ЦИК нового состава войдут 12 членом с правом решающего голоса. Половину состава ЦИКа должно назначить Госсобрание, а другую – глава республики. При этом как Госсобрание, так и глава региона должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.