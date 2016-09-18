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Хайдар Валеев и Марина Долматова останутся у руля выборов в Башкирии
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Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Хайдар Валеев и Марина Долматова останутся у руля выборов в Башкирии
Сегодня, 13:46ПолитикаАвтор: Ольга КорзикФото: Кристина Дейнеко
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