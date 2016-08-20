Борис Титов: У нас больше риска, чем у омбудсмена по правам человека

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов дал интервью «Новым известиям», где рассказал о противостоянии силовиков и бизнеса, о развитии предпринимательства в стране, прокомментировал снос «хрущевок» в Москве, экономическое дело Навального и Офицерова.

Борис Титов считает, что в случае, если происходит наезд на бизнес, есть две альтернативы: пытаться решить вопрос "своими способами" или пытаться решать официально, используя все институты, которые сегодня есть.

- Первый способ иногда работает, но, то, что я вижу, исходя из практики: захватив палец, они откусывают все, вплоть до плеча, - высказался Титов. - Даже если дело закроют, то через месяц возбудят еще одно. Это процесс, который не имеет конца.

По мнению бизнес–омбудсмена, решать проблему первым путем менее эффективно, чем вторым.

- Использование институтов, как государственных, так и общественных, это процесс не быстрый. Он нацелен на то, чтобы проблема была решена окончательно,- считает Титов. По его словам у его коллег больше риска, чем у омбудсмена по правам человека.

- Когда на кону стоит - сидеть или не сидеть, это серьезная история. Кроме этого, постоянные конфликты межкорпоративные, отношения с силовиками, которые мы часто задеваем, их честь мундира и материальные интересы. У них есть серьезные возможности в руках для того, чтобы отомстить уполномоченному. Но пока удается таких ситуаций избегать. У нас было несколько случаев попыток вызвать на допросы уполномоченных. Но не было попыток возбуждать уголовные дела или сажать, - рассказал Борис Титов журналистам «Новых известий».

Уполномоченный по правам предпринимателей России отметил, что выросло количество возбужденных уголовных дел (особенно по сравнению с 2012 годом), но серьезно уменьшилось количество осужденных и осужденных к лишению свободы (почти в 2 раза).

Одним из предложений, которые будут упомянуты в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена президенту России, будет гуманизация 159-ой статьи УК РФ.

- Основная статья 159-я должна быть с меньшим сроком, 5 лет как максимум. Это должна быть самая мягкая часть, а составы должны быть, если они будут приниматься, для тех случаев, когда есть особый урон для страны от этих мошеннических действий. Если мошенничество не попадает ни под какой специальный, особо опасный состав, то тогда применяется основная с меньшим сроком наказания статья. Сейчас логика прямо противоположная, - заметил Борис Титов.

Полностью интервью с Борисом Титов можно прочитать на сайте "Новых Известий".

Материалы по теме