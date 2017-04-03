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Юрий Васильев: Коррупционный скандал однозначно повлиял бы на мое решение
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Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Юрий Васильев: Коррупционный скандал однозначно повлиял бы на мое решение
Сегодня, 14:59ПолитикаАвтор: Наталья Кузнецова
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