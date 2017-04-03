Вячеслав Рябов: Голосовал бы за отставку Ялалова по факту коррупции

Слухи о противостоянии между городской и региональной властью прокомментировал депутат горсовета Уфы Вячеслав Рябов.

- Для меня лично безоговорочная причина расторжения контракта с чиновником – коррупционная составляющая, - сказал Рябов. - То есть, если бы было возбуждено уголовное дело, я однозначно был бы за отставку главы администрации.

Напомним, сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов отправил в отставку своего первого заместителя Александра Филиппова "в связи с утратой доверия". Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов на прямой линии заявил, что уфимская власть слишком тесно общается с бизнесом. А 17 марта он направил в администрацию Уфы письмо с требованием рассмотреть возможный конфликт интересов у Александра Филиппова.

Источник Медиакорсети сообщил, что вчера, 17 апреля, на встрече Хамитова и Ялалова был разговор об отставке Филиппова, причем,по данным источника, глава региона был против этой отставки. Пресс-секретарь главы региона эту информацию комментировать не стал, напомнив только, что инициатором рассмотрения вопроса о возможном конфликте интересов был именно Хамитов.

По данным другого источника Медиакорсети, глава региона готовится заявить, что Ирек Ялалов совершил тот же проступок, что и Филиппов,"не досмотрев за ним". Депутаты уфимского городского Совета пока заявляют, что ничего о возможной отставке Ирека Ялалова им не известно и никакого экстренного заседания горсовета не ожидается. Очередное плановое заседание горсовета Уфы назначено на 26 апреля.

Мы следим за развитием событий.

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