По данным источника Медиакорсети, этот вылет связан с отставкой Александра Филиппова.

Источник в администрации главы Башкирии сообщил Медиакорсети, что Рустэм Хамитов вылетел в Москву. Один из источников в органах власти сообщил, что выезд Хамитова в столицу России носит плановый характер, там ему предстоит ряд встреч.

По данным другого источника, глава Башкирии вылетел для консультаций в управление внутренней политики администрации президента России к Александру Харичеву в связи с создавшейся ситуацией в Уфе с учетом предвыборного периода. Заместитель начальника управления внутренней политики Александр Харичев отвечает за региональные выборы. По данным еще одного источника, Рустэм Хамитов уже попросил в управлении внутренней политики согласовать увольнение Ялалова по такому же основанию, по которому подписано распоряжение об отставке Филиппова.

Напомним, сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал распоряжение об отставке своего первого заместителя Александра Филиппова "в связи с утратой доверия". Это случилось после заседании комиссии, которая усмотрела конфликт интересов при выделении земельного участка компании, принадлежащей сестре Филиппова. Ранее Филиппов заявлял, что не имеет к этому отношения и не подписывал никакие документы в отношении этого земельного участка. А сегодня заявил Медиакорсети, что считает происходящее политической игрой, и атакой не только на него, но и на главу Уфы Ирека Ялалова.

- Если в нарушение закона по мне будет принято решение об увольнении в связи с конфликтом интересов, это сразу нанесёт удар и по мэру, - уточнил Филиппов. - При конфликте интересов увольнению подлежат и тот, кто допустил конфликт, и его непосредственный руководитель. Мы, совместно с Иреком Ишмухаметовичем, используем все возможные правовые механизмы для защиты интересов города.

Ирек Ялалов руководит администрацией Уфы с 2012 года, последний раз контракт с ним был заключен депутатами горсовета в октябре 2016 года на пять лет.

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