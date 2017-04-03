Новости
Аналитика
Интервью
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Фотофакт
Медиаланч
Спецпроекты
Пресс-секретарь главы Башкирии высказался о ситуации с отставкой Филиппова
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Beli%252520dom%252520%25252017
Пресс-секретарь главы Башкирии высказался о ситуации с отставкой Филиппова
Сегодня, 13:28ПолитикаАвтор: Азат Гиззатуллин
Читайте
также
В МВД Башкирии сообщили о наиболее опасных участках дорог во время паводка
Уфимский лимонарий останется на своём месте - Камалетдинов
Где затопит Башкирию этой весной