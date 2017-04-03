Назначен новый куратор Урала и Приволжья в администрации президента России

Департамент по взаимодействию с регионами Урала и Приволжья в управлении внутренней политики администрации президента России возглавил Санал Бадмаев.

Соответствующе распоряжение подписал подписал глава кремлевской администрации Антон Вайно. Как пишет издание «Коммерсант», Константин Каданин, который ранее занимал этот пост, перешел на работу в Госдуму.