Назначен новый куратор Урала и Приволжья в администрации президента России
Сегодня, 13:56ПолитикаАвтор: Азат Гиззатуллин
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Департамент по взаимодействию с регионами Урала и Приволжья в управлении внутренней политики администрации президента России возглавил Санал Бадмаев.
Соответствующе распоряжение подписал подписал глава кремлевской администрации Антон Вайно. Как пишет издание «Коммерсант», Константин Каданин, который ранее занимал этот пост, перешел на работу в Госдуму.
- Бадмаев - очень сильный профессионал. Он долгое время курировал Татарстан и хорошо представляет себе, что такое национальная республика, - отметил, комментируя новое назначение в администрации президента России, политолог Аббас Галлямов.
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