Медиарейтинг Константина Толкачева в марте резко снизился

Председатель Госсобрания Башкирии в медиарейтинге глав законодательных органов регионов страны в марте 2017 года занял 45 место.

Спикер башкирского парламента потерял сразу 33 позиции в рейтинге Медиалогии по сравнению с февралем. Его медиандекс составил 746 баллов.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России в марте стали Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).

Напомним, рейтинг составляется на основе упоминаний персон в СМИ. Всего используется более 40 тысяч источников.

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