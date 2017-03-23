Медиарейтинг Константина Толкачева в марте резко снизился
Сегодня, 09:28ПолитикаАвтор: Азат ГиззатуллинФото: Азат Гиззатуллин
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Председатель Госсобрания Башкирии в медиарейтинге глав законодательных органов регионов страны в марте 2017 года занял 45 место.
Спикер башкирского парламента потерял сразу 33 позиции в рейтинге Медиалогии по сравнению с февралем. Его медиандекс составил 746 баллов.
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России в марте стали Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).
Напомним, рейтинг составляется на основе упоминаний персон в СМИ. Всего используется более 40 тысяч источников.
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