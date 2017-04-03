Артур Хазигалев: Я буду за отставку Ялалова только по объективным причинам

Депутат горсовета Уфы Артур Хазигалеев назвал слухи о противостоянии между городской и региональной властью «очередной интригой».

- Есть только три причины, по котором можно выносить решение об отставке (главы администрации Уфы – прим.ред.): по собственному желанию, в связи с потерей доверия и по решению суда, - отметил Хазигалеев. – Пока ничего этого нет. Если предположить, что депутатам совета предложат проголосовать за отставку, я буду голосовать за, только если будут объективные причины. И даже если депутатам горсовета предложат расторгнуть контракт , я буду перепроверять и анализировать все факты.