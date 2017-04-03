Александр Филиппов назвал своё увольнение атакой на администрацию Уфы

Вице-мэр Уфы Александр Филиппов прокомментировал своё увольнение.

По словам Александра Филиппова, об увольнении которого мы сообщали ранее, он ещё не получил никакого документа о своей отставке.

- О том, что я якобы уволен, я знаю пока только из СМИ. Каких-либо уведомлений по данному факту или даже банального телефонного звонка я не получал. Законных оснований для принятия решения о моем увольнении в связи с утратой доверия нет, - рассказал нашему корреспонденту Филиппов.

При этом, информацию об отставке вице-мэра в связи с утерей доверия опубликовали не только СМИ, но и администрация города на официальном сайте. Александр Филиппов считает происходящее политической игрой, и атакой не только на него, но и на главу Уфы Ирека Ялалова.

- Если комиссия всё же направила главе администрации города заключение о наличии конфликта интересов, то это может быть одним из элементов атаки, идущей сейчас против города. Если в нарушение закона по мне будет принято решение об увольнении в связи с конфликтом интересов, это сразу нанесёт удар и по мэру, - уточнил Филиппов. - При конфликте интересов увольнению подлежат и тот, кто допустил конфликт, и его непосредственный руководитель. Мы, совместно с Иреком Ишмухаметовичем, используем все возможные правовые механизмы для защиты интересов города.

Напомним, антикоррупционная комиссия, заседание которой проходило сегодня, рекомендовала главе Уфы уволить Александра Филиппова. По мнению членов комиссии, Филиппов не сообщил руководству о конфликте интересов, который возник в ходе выдаче земельного участка компании, принадлежащей сестре вице-мэра. После получения заключения комиссии Ирек Ялалов подписал распоряжение о расторжении контракта с Александром Филипповым, в документе говорится, что своими действиями вице-мэр нарушил федеральный закон «О муниципальной службе».

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