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Александр Филиппов назвал своё увольнение атакой на администрацию Уфы
Сюжеты:
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Александр Филиппов назвал своё увольнение атакой на администрацию Уфы
Сегодня, 19:17ПолитикаАвтор: Константин Климов
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