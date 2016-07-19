Активисты из Башкирии попросили Володина прислать проверку в республику
Сегодня, 16:07ПолитикаАвтор: Азат Гиззатуллин
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Представители общественной организации «Народный фронт Регион» отправили обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину.
В нем они просят спикера российского парламента прислать в республику проверку контрольно-ревизионного управления администрации президента России и Счетной палаты страны.
Сюжеты: Антикоррупция
В своем обращении активисты обращают внимание на факты нарушений, которые допустили чиновники при расселении граждан из аварийного жилья в поселке Амзя, во время оптимизации системы здравоохранения в Башкирии. Также, по мнению авторов письма, в республике неэффективно используются бюджетные средства, выделенные на муниципальные дома культуры и проведение мероприятий в этой сфере. Они также просили обратить внимание на работу различных благотворительных фондов и фондов, которые работают при муниципалитетах. Авторы обращения считают, что через них идет отмывание денег.
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