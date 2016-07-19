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Активисты из Башкирии попросили Володина прислать проверку в республику
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Активисты из Башкирии попросили Володина прислать проверку в республику
Сегодня, 16:07ПолитикаАвтор: Азат Гиззатуллин
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