В администрации Уфы рассмотрят конфликт интересов Александра Филиппова

В администрации Уфы завтра пройдет заседание комиссии по конфликту интересов первого вице-мэра Александра Филлипова.

На ней будет рассмотрен вопрос о том, что чиновник в 2012 году передал участок без торгов компании «Энергогазстрой», принадлежащей его родной сестре Елене Горской.

О предстоящем заседании комиссии сегодня сообщила газета «Коммерсантъ». В сообщении издания со ссылкой на информированный источник отмечается, что комиссия рассмотрит факт о том, что Филиппов согласовал выделение земельного участка компании «Энергогазстрой» и не уведомил работодателя о конфликте интересов. «Энергогазстрой» получил участок в аренду без торгов, по акту выбора (на правах единственного претендента), сообщает издание. В феврале 2013 года компания переуступила право аренды ЗАО «Доринда» (развивает гипермаркеты «О’кей»). Конфликт интересов Александра Филиппова был выявлен комиссией управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Она работала в Башкирии в декабре прошлого года.

- Комиссия должна установить, был ли факт нарушения. Если да, чиновнику могут как вынести замечание, так и уволить его. Одновременно может понести наказание и работодатель, который не принял мер к выявлению и устранению конфликта,- отметил собеседник издания.

Александр Филлипов подтвердил Медиакорсети, что заседание комиссии действительно состоится завтра. Однако, по его словам, конфликта интересов в данном случае нет. Комиссия Президента РФ, по его словам, никаких нарушений в данном вопросе не выявляла.

- Изучаемый вопрос на данной комиссии: возможный конфликт интересов при выдаче разрешения на строительство ЗАО «Доринда» в 2013 году, - пояснил Филиппов. - Я уже дал комиссии соответствующие пояснения, согласно которым в процессе выдачи разрешений на строительство я не участвую и ни одна бумага через меня не проходит. Согласно положению, утвержденному главой администрации города, выдача разрешений на строительство осуществляется непосредственно отделом градостроительного контроля, и выдача разрешительной документации - непосредственно начальником отдела, самостоятельно. Поэтому конфликта интересов здесь быть не может, так как я в этом процессе не участвую. Кроме того, к ЗАО «Доринда» ни я, ни мои родственники никакого отношения не имеют. Что касается возможного конфликта интересов при предоставлении земельного участка ООО «Энергогазстрой», то данный вопрос изучался комиссией управления Президента России по вопросам противодействия коррупции в декабре 2016 года, и по итогам её работы конфликта интересов в данном вопросе не выявлено.

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