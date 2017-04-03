Новости
Аналитика
Интервью
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Фотофакт
Медиаланч
Спецпроекты
Ситуация с уфимской мэрией далека от завершения - Дмитрий Михайличенко
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
14695464 1195395880523353 2743032425971552293 n
Ситуация с уфимской мэрией далека от завершения - Дмитрий Михайличенко
Сегодня, 15:48ПолитикаАвтор: Азат Гиззатуллин
Читайте
также
В МВД Башкирии сообщили о наиболее опасных участках дорог во время паводка
Уфимский лимонарий останется на своём месте - Камалетдинов
Где затопит Башкирию этой весной