Ростислав Мурзагулов: События в Башкирии нас не могут не расстраивать

Новость о грядущей отставке главы администрации Уфы Ирека Ялалова стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях.

Политолог Ростислав Мурзагулов, который в свое время работал заместителем главы администрации президента Башкирии, написал на своей странице в Facebook про ситуацию с кадровыми перестановками в Уфе:

- Башкирия, увы, стала очередным регионом с открытым противостоянием мэра и губернатора. В субботу (16 апреля - прим.) Хамитов подписал Указ о назначении И. Ялалова вице-премьером правительства РБ и предложил ему написать заявление об уходе с поста мэра. Ялалов отказался. АП РБ начала работу с Советом Уфы о голосовании против Ялалова. Расклад там пока неясный. УВП АП РФ в курсе, предпочтений сторонам конфликта пока не обозначила, кроме требования об отсутствии больших потрясений в предвыборный год.

Медиакорсеть обратилась за комментариями к Ростиславу Мурзаголову, чтобы он рассказал о своей позиции, связанной с этой ситуацией.

- Нам сложно судить о мотивациях сторон этого конфликта. Мы работаем в Красногорске и все силы направляем на решение сложной задачи, которую губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил перед Радием Хабировым – сделать Красногорск ведущим городом региона. После объединения ряда муниципалитетов в городской округ – Радию Фаритовичу досталось большое хозяйство, где, по предварительной оценке, живет не менее 320 тысяч жителей, бюджет – более 12 млрд, планируемый ввод жилья на ближайшие годы – 5,8 млн кв м. Его лексикон сейчас состоит исключительно из слов «субботник», «лес победы», «строительство соцобъектов», «ФОКи» и тому подобное. Это творческая и интересная работа, на которую, разумеется, нельзя прийти на пару месяцев, а можно – только всерьез и надолго, если твою работу одобрят горожане и руководство.

- Что же касается Башкирии – действительно, так сложилось, что в Красногорске работает несколько выходцев из этой республики, и когда там происходят подобные события – это нас не может не расстраивать. Однако, и в Уфе, и в Москве есть руководство, есть, кому этими проблемами заниматься – разберутся,

- отметил Ростислав Мурзагулов.

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