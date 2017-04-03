Ирек Ялалов: Я не собираюсь уходить в отставку

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов опроверг слухи о своей отставке.

Как он сам рассказал журналистам издания «Коммерсант Уфа», ему не поступало предложений о смене места работы из администрации главы или правительства республики, а сам таких намерений мэр Уфы не имеет.

- Мне никто не предлагал, я продолжаю свою работу. Сейчас самое главное — оперативно и качественно провести мероприятия, связанные с весенним половодьем, ремонтом дорог и благоустройством города,— отметил Ирек Ялалов.

Столичный градоначальник также не знает и о намерениях расторгнуть его контракт через городской совет. По его словам, плановая сессия пройдет 26 апреля, и в ее повестке только текущие вопросы.

Один из депутатов уфимского городского совета подтвердил Медиакорсети, что никаких приглашений на экстренные заседания горсовета он не получал.

Напомним, что слухи об отставке Ирека Ялалова появились в конце прошлой недели, после того, как на «прямой линии» с жителями республики глава Башкирии Рустэм Хамитов подверг критике работу столичной администрации на фоне уголовных дел, заведенных против высокопоставленных чиновников уфимской мэрии.

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