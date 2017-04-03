Депутаты Госдумы от Башкирии: кто самый бедный и самый богатый

Депутаты Госдумы опубликовали сведения о доходах и имуществе.

Самым богатым, как следует из отчетов депутатов от Башкирии, стал депутат от партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. За прошлый год он заработал 43,18 млн руб, доход его супруги составил 622,6 тыс руб. В собственности господина Шайхутдинова есть земельный участок площадью 1,5 тыс кв м, квартира (433,20 кв м), а также в долевой собственности хутор в Финляндии (6,8 тыс кв м). В собственности его супруги находятся жилой дом в Италии площадью 175,7 тыс кв м, а также земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) (3 тыс кв м), жилой дом (859 кв м), гараж, беседка и бассейн в России. Кроме того, чете Шайхутдиновых принадлежат автомобили Ауди A8L, Ленд Крузер, Мерседес Бенс S400, Шевроле экспресс.

На втором месте по доходам - депутат от партии «Единая Россия», бывший мэр Стерлитамака Алексей Изотов, который в прошлом году заработал 11 млн руб, а его супруга – 9 млн руб. В собственности семьи Изотовых имеется земельный участок под ИЖС (1,28 тыс кв м), жилой дом (209,5 кв м), квартира (100,3 кв м), гаражный бокс и автомобиль Toyota LAND CRUISER 120.

На третьем месте также депутат от партии «Единая Россия» Рима Баталова. Ее доход за 2016 год составил 7,64 млн руб, супруга – 555 тыс руб. У нее в собственности есть квартира (109,5 кв м), а у супруга – гараж (26,9 кв м). Кроме этого, у госпожи Баталовой есть автомобиль AUDI Q5 S Line.

Еще один депутат от партии «Единая Россия» Зугура Рахматуллина, заработавшая в прошлом году 5,03 млн руб, занимает четвертое место в рейтинге. Ее супруг за это же время заработал 1,65 млн руб. В собственности госпожи Рахматуллиной имеется земельный участок для ИЖС (1,46 тыс кв м), жилой дом (180,6 кв м) и в долевой собственности квартира (103,6 кв м), а также автомобиль Toyota land cruiser prado.

На пятом месте – Павел Качкаев, который в прошлом году заработал 4,87 млн руб. Доход его супруги составил 438 тыс руб. Бывшему мэру Уфы принадлежит земельный участок (2,46 тыс кв м), жилой дом (291,7 кв м), гараж (23,9 кв м) и в долевой собственности квартира (149,5 кв м). Его супруге принадлежит доля в квартире общей площадью 149 кв м, машиноместо (19,3 кв м) и автомобиль Мерседес-бенц С 180.

«Медиакорсеть» также составила рейтинг депутатов со скромными доходами.

Лидером этого рейтинга стал депутат от партии «Справедливая Россия» Гаджимурад Омаров. Он в прошлом году заработал 1,23 млн руб, его супруга – 482 тыс руб. Однако в их собственности имеется значительное количество объектов недвижимого имущества. Господину Омарову принадлежит пять участков для ИЖС (15, 15, 40, 42,61, 61 соток), четыре дома (179, 252, 427, 485 и 3181 кв м ), два дома с хозяйственными постройками (737,9 и 1010,6 кв м), дом охраны (70,6 кв м), два гаража (103,7 и 199,6 кв м), хозяйственный блок (210 кв м), земельный участок для дачного строительства (18 соток), два участка для ведения личного подсобного хозяйства (25,7 и 11,68 соток). Супруга имеет земельный участок для дачного строительства (2,5 тыс кв м), земельный участок земли населенных пунктов (40 тыс кв м), долю в квартире (1/6 – 111,9 кв м), а также нежилые помещения (4,17 тыс кв м и 265 кв м). Ей также принадлежат автомобили Mercedes-Benz S600, Porsche Cayenne.

На втором месте - Инга Юмашева, заработавшая 2 млн руб. Ей принадлежит половина квартиры площадью 62 кв м и автомобиль INFINITI G25.

Ильдар Бикбаев занял третье место. В прошлом году он заработал 2,41 млн руб, а его супруга – 100 тыс руб. Семье принадлежит квартира (64,9 кв м). Автомобилей в собственности у него нет.

Четвертую строчку занял депутат Рамзил Ишсарин. В прошлом году его доход составил 2,53 млн руб, а его супруга – 3 тыс руб. Депутату принадлежит земельный участок для ведения садоводства (786 кв м), квартира (90,90 кв м). Жене принадлежит автомобиль Mazda CX-5.

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