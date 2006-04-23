Рустэм Хамитов поздравил православных Башкирии с Пасхой

Обращение главы Башкирии опубликовано на его официальном сайте.

- Этот праздник приходит к нам вместе с долгожданной весной как символ обновления и веры, дарит радость и надежду, - обратился к православным глава Башкирии Рустэм Хамитов. - Пасхальные торжества обращают нас к многовековым духовно-нравственным ценностям, объединяют верующих для проявления милосердия и помощи нуждающимся.

- Сегодня православные Башкортостана вместе с представителями других традиционных религий укрепляют общественное согласие, активно занимаются благотворительностью и просветительством, воспитанием молодежи. В нашей многонациональной и многоконфессиональной республике такое единство особенно важно, а общие добрые дела заслуживают глубокого признания и поддержки,сказал Рустэм Хамитов

- Пусть эти праздничные дни согреют сердца теплом общения с родными и близкими, наполнят дома светом любви и веры, - завершил он. - Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и мира в ваших семьях!

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