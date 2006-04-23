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Рустэм Хамитов поздравил православных Башкирии с Пасхой
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Рустэм Хамитов поздравил православных Башкирии с Пасхой
Вчера, 09:03ПолитикаАвтор: Разиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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