Проверка слуха: Нагорный возглавит Уфу, Ялалов уйдёт «на гору»?

Источники сообщают об уходе Ирека Ялалова с поста главы администрации Уфы.

После «Прямой линии», которую провёл Рустэм Хамитов со зрителями региональных телеканалов 13 апреля 2017 года в органах власти усилились слухи о том, что глава Башкирии намерен заменить столичного мэра на руководителя своей администрации Владимира Нагорного. Хамитов на «Прямой линии» высказался довольно критично в адрес Ялалова и даже пригрозил «другими мерами».

«...властям Уфы есть над чем работать. У нас с главой города уже проходили довольно серьёзные разговоры и ещё предстоят. Если ситуация не будет выправляться, мы будем принимать другие меры. Говорю об этом открыто».

В частности, очевидно, в продолжение «серьёзного разговора» и «других мер», высокопоставленный источник ИА «Медиакорсеть» в органах власти Республики Башкортостан сообщил о планах назначить мэра Уфы Ирека Ялалова на позицию заместителя премьер-министра Правительства РБ. Кроме того, по одной из версии рассматривался вопрос о том, чтобы предложить ему должность руководителя Администрации главы. Такого рода назначения с «повышением», а фактически, отстранения от ресурсной должности столичного мэра на несамостоятельную должность уже были в новейшей истории Башкирии, набравшего политический вес Фидуса Ямалтдинова в начале нулевых сделали вице-премьером по «социалке», где он и закончил свою карьеру государственного деятеля.

Опрошенные нами официальные и неофициальные источники отрицают подобную рокировку: пресс-секретарь Хамитова Фанур Ягафаров сказал, что ему об этом ничего не известно. Заместитель руководителя администрации Главы РБ Максим Михайлов был краток: «Нет информации, уже четвёртый раз сегодня меня об этом спрашивают».

Источник, близкий к администрации города, предположил, что в связи с обострившимся конфликтом между Главой Башкирии и главой Уфы, который находится почти в открытой форме, вероятность того, что Нагорного назначат в Уфу выше, нежели вероятность того, что Ялалов возглавит аппарат «Белого дома».

Другой источник, близкий к мэру Уфы сообщил, что никаких предложений Ялалову не поступало, а Ирек Ишмухаметович намерен работать главой столицы Башкортостана, как работал ранее, и предложил прекратить разговоры на эту тему.

Глава Уфы - хоть и номинально - выборная должность, и без его собственной доброй воли и готовности, его очень трудно заставить покинуть свой пост, досрочно, с повышением или с понижением. Ялалов на очередной срок был избран осенью 2016 года на новый срок свежеизбранным составом городского совета Уфы.

- Если такое произойдёт, это будет жест недоверия со стороны Хамитова по отношению к Ялаловусчитает политолог Аббас Галлямов.

Вероятное кадровое решение, по его мнению, означает то, что терпение Хамитова после скандалов вокруг городских властей окончательно истощилось.

Скорее всего, назначение бывшего уфимского градоначальника на пост руководителя администрации главы Башкортостана, говорит Галлямов, будет чисто номинальным. Руководить своей администрацией при Ялалове Хамитов будет напрямую - через замов. Нагорного эксперт назвал сильным управленцем, обладающим доверием Хамитова.

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