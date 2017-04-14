В Башкирии устанавливают личность мужчины, погибшего на трассе
Сегодня, 07:41ПроисшествияАвтор: Константин Климов
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Мужчину на автомобиле сбил 20-летний водитель.
Как сообщили в управлении госавтоинспекции по Башкирии, сегодня ночью на 227 километре трассы Уфа-Оренбург был совершён наезд на мужчину.
По предварительным данным 20-летний житель Ишимбая в условиях плохой освещённости совершил наезд на идущего по обочине мужчину, от полученных травм последний скончался на месте аварии.
У пешехода при себе не оказалось документов, поэтому полицейским ещё предстоит установить личность погибшего.
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