Фотофакт: В Башкирии затопило целое село

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Большая вода пришла в Ишимбайский район Башкирии
В Башкирии деревня Байгузино в Ишимбайском районе оказалась под водой из-за вышедшей из берегов реки Тайрук. Как предполагают местные жители, потоп случился из-за рубки леса на берегу реки.
- В прибрежной зоне реки Тайрук проводили порубочные работы, но деревья не убрали, и в следствие этого образовался затор в реке и затопило дома, - пишут местные жители в социальных сетях.
Подробнее о том, как сейчас выглядят улицы затопленного села в нашей фотогалерее.
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Сюжеты: Весна в Башкирии
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