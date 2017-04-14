Фотофакт: В Башкирии затопило целое село

Большая вода пришла в Ишимбайский район Башкирии

В Башкирии деревня Байгузино в Ишимбайском районе оказалась под водой из-за вышедшей из берегов реки Тайрук. Как предполагают местные жители, потоп случился из-за рубки леса на берегу реки.

- В прибрежной зоне реки Тайрук проводили порубочные работы, но деревья не убрали, и в следствие этого образовался затор в реке и затопило дома, - пишут местные жители в социальных сетях.

Подробнее о том, как сейчас выглядят улицы затопленного села в нашей фотогалерее.

Материалы по теме