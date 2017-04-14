В Уфе возбудили дело на сотрудницу «УралСиба», присвоившую 2,5 млн рублей

Девушка получала от клиентов деньги, но не вносила их в кассу.

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста одного из отделений «страховой группы УралСиб». В материалах дела говорится, что девушка, работая в офисе, находящемся в Уфе на улице Мустая Карима, присвоила 2 миллиона 588 тысяч вверенных ей денег.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, с 2014 по 2016 год она была главным специалистом отдела продаж, занималась оформлением договоров КАСКО и ОСАГО, однако полученные от клиентов деньги забирала себе. Уголовное дело было возбуждено после заявления, поступившего из службы безопасности банка.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей из числа клиентов страховой компании.

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