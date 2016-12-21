В Уфе педофила осудили на 10 лет за переписку во Вконтакте
Сегодня, 10:48ПроисшествияАвтор: Константин Климов
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Мужчина пытался соблазнить восьмилетнюю школьницу.
В Уфе осудили педофила, который пытался вступить в сексуальные отношения с восьмилетней школьницей. Как установило следствие, в августе 2016 года 28-летний мужчина начал переписку с девочкой в социальной сети «Вконтакте».
- Он направлял ей текстовые сообщения, описывающие сферу половых отношений и порнографические изображения. Кроме того, он предлагал встретить девочку после школы, спрашивал её домашний адрес, - рассказали в прокуратуре региона. - Обнаружившая переписку мать ребёнка сообщила об этом в правоохранительные органы.
Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы.
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