В Уфе педофила осудили на 10 лет за переписку во Вконтакте

Мужчина пытался соблазнить восьмилетнюю школьницу.

В Уфе осудили педофила, который пытался вступить в сексуальные отношения с восьмилетней школьницей. Как установило следствие, в августе 2016 года 28-летний мужчина начал переписку с девочкой в социальной сети «Вконтакте».

- Он направлял ей текстовые сообщения, описывающие сферу половых отношений и порнографические изображения. Кроме того, он предлагал встретить девочку после школы, спрашивал её домашний адрес, - рассказали в прокуратуре региона. - Обнаружившая переписку мать ребёнка сообщила об этом в правоохранительные органы.