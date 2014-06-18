В Башкирии наказали мужчину, ударившего женщину кувалдой

Нападавший отправился в колонию-поселение на два года.

37-летний житель Аургазинского района приговорен к двум годам лишения свободы за совершение преступления по статьям "Угроза убийством" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

В январе этого года обвиняемый в пьяном виде взял в руки кувалду и в помещении летней кухни со словами «Убью» пошел на женщину. Один раз ударил женщину рукой по голове, а после схватил кувалду с пола и ударил потерпевшую по пальцу ноги.

Подсудимый полностью признал свою вину. Гафурийский суд отменил условное наказание по предыдущему приговору, и нападавший отправился на два года в колонию-поселение.

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