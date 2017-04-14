Уфимца приговорили к 3,5 годам за избиение полицейского
Сегодня, 09:43ПроисшествияАвтор: Константин Климов
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Попытка утихомирить дебошира закончилась для участкового избиением.
В Уфе оглашён приговор 39-летнему уфимцу, в октябре прошлого года напавшего на полицейского.
Как удалось установить следователям, а затем и доказать в суде, участковый уполномоченный приехал на вызов жительницы одной из квартир, которая сообщила о разбушевавшемся сожителе.
Мужчина не стал разговаривать с представителем власти, избил его, а затем, угрожая ножом, выставил за дверь. Задержать дебошира помогли прибывшие по вызову участкового сотрудники патрульно-постовой службы.
Ближайшие три с половиной года дебоширу предстоит провести в колонии строгого режима.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0