36-летний житель Башкирии, устроивший резню в частном доме, задержан

Мужчине предъявлено обвинение в нападении на троих человек, один из которых скончался.

Следственным комитетом Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Чишминского района. По версии следствия 15 апреля в ходе совместного застолья в одном из частных домов, произошла ссора между задержанным и его знакомыми.

Мужчина схватил лежащий на столе нож и нанёс несколько ударов своим собутыльникам. В итоге 56-летний хозяин дома скончался на месте, 30 и 47-летние мужчины были госпитализированы. Кроме мужчин в доме находилась девушка одного из раненых, именно она и вызвала полицейских.