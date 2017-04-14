36-летний житель Башкирии, устроивший резню в частном доме, задержан
Сегодня, 08:03ПроисшествияАвтор: Константин Климов
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Мужчине предъявлено обвинение в нападении на троих человек, один из которых скончался.
Следственным комитетом Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Чишминского района. По версии следствия 15 апреля в ходе совместного застолья в одном из частных домов, произошла ссора между задержанным и его знакомыми.
Мужчина схватил лежащий на столе нож и нанёс несколько ударов своим собутыльникам. В итоге 56-летний хозяин дома скончался на месте, 30 и 47-летние мужчины были госпитализированы. Кроме мужчин в доме находилась девушка одного из раненых, именно она и вызвала полицейских.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и причины конфликта. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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