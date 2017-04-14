В Уфе пьяный водитель угодил за решётку

Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы.

34-летний житель Дёмского района отправится за решётку. Мужчину лишили свободы за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В декабре минувшего года Федотов управлял автомобилем Toyota Avensis. Его остановили сотрудники ДПС, мужчина оказался пьян. Выяснилось, что его уже дважды привлекали к уголовной ответственности. Однако первый приговор суда, согласно которому нарушителю предстояло выполнить обязательные работы, так и не был исполнен, -сообщили в прокуратуре Дёмского района Уфы.

Мужчину объявили в розыск, после чего арестовали и приговорили к реальному сроку. Но даже после этого он снова сел за руль подшофе.