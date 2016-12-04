В Уфе автостраховщик предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Мужчина продавал полисы ОСАГО, но не вносил деньги в кассу.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение 35-летнему страховому агенту, в ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

Как удалось установить следователям, в ноябре и декабре 2015 года мужчина, работавший у индивидуального предпринимателя, продал полисы ОСАГО на сумму 440 тысяч рублей, но деньги в кассу предприятия не внёс. Позже по такой же схеме он обманул руководство другой фирмы, во втором случае ущерб составил 330 тысяч рублей.