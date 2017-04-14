В Башкирии жители Наумовки передвигаются по селу на лодках

Покидать свои дома жители боятся.

Уже несколько дней люди передвигаются по селу на лодках, но пока свое жилье они не покидают – боятся. Пока талые воды не представляют опасность. В том случае, если паводок усилится, им придется это сделать. Люди предпочитают не обращаться в пункты временного пребывания, а переезжать к родственникам.