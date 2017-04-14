В Башкирии жители Наумовки передвигаются по селу на лодках
Сегодня, 08:36ПроисшествияАвтор: Ольга Корзик
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Покидать свои дома жители боятся.
В Башкирии талые воды реки Ашкадар уже начали подтоплять село Наумовка Стерлитамакского района. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.
Уже несколько дней люди передвигаются по селу на лодках, но пока свое жилье они не покидают – боятся. Пока талые воды не представляют опасность. В том случае, если паводок усилится, им придется это сделать. Люди предпочитают не обращаться в пункты временного пребывания, а переезжать к родственникам.
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Видео: ГТРК "Башкортостан"
Сюжеты: Весна в БашкирииИсточник: ГТРК Башкортостан
МЧС постоянно мониторит ситуацию.
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