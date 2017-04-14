В Башкирии затопило одну из деревень в Зианчуринском районе
Сегодня, 16:08ПроисшествияАвтор: Кристина ДейнекоФото: ufa_news24
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Большая вода дошла до деревни Ибраево.
В Башкирии половодье только началось. Районы, которые находились в опасной зоне, потихоньку начинает затапливать. На этот раз под водой оказалась деревня Ибраево (Зианчуринский район). Фотографию населенного пункта прислал подписчик сообщества ufa_news24.
На кадре видно, что вся дорога от края до края заполнена водой. На улице нет ни души.
Сюжеты: Весна в Башкирии
Если у вас есть фотографии половодья в вашем районе, то присылайте нам кадры на почту [email protected] с пометкой "Паводок". В теле письма не забудьте указать населенный пункт и ваши контактные данные. Каждый автор фотографии будет подписан.
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