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В Башкирии воры обокрали склад ретро-автомобилей
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Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии воры обокрали склад ретро-автомобилей
Сегодня, 16:04ПроисшествияАвтор: Константин КлимовФото: Пресс-служба МВД РФ по РБ
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