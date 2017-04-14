В Башкирии воры обокрали склад ретро-автомобилей

Двое мужчин проникли на склад и разобрали несколько машин.

В Давлеканово двое мужчин попались на краже запчастей к ретро-автомобилям.

Как установили оперативники уголовного розыска, воры пробрались в один из ангаров, в котором хранилось более 25 автомобилей, ожидающих реставрации. Целью злоумышленников был металл, они вынесли из помещения трубы отопления, рельсы и кран-балку. Последнее, на что позарились мужчины, стали медные радиаторы, установленные на автомобилях. В общей сложности им удалось снять запчасти с 15 машин.

Владелец автомобилей, вызвавший полицейских, пояснил, что приобрёл автомобили несколько лет назад для последующей реставрации, но до сих пор не приступил к работе. Всего в гараже хранится 25 ретро-автомобилей, среди них очень ценный экземпляр американский «Willys MB».