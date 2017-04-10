В Башкирии виновный в гибели двоих детей получил полтора года колонии

Мужчина бросил умирать двух девочек 6 и 11 лет.

Стерлитамакский суд признал 32-летнего местного жителя виновным в смерти двоих детей. По версии следствия 19 декабря 2016 года мужчина, оставшись дома с двумя детьми своей сожительницы, не потушил сигарету и лёг спать. Спустя некоторое время, когда квартира уже горела, он проснулся от телефонного звонка, увидев огонь, мужчина выбрался из комнаты через балкон, при этом две девочки 6 и 11 лет остались в квартире.

Когда прибывшие на место пожарные потушили пожар, в прихожей были обнаружены тела девочек. Как позже установила экспертиза, обе погибли от отравления продуктами горения.

Суд признал поджигателя виновным в причинении смерти по неосторожности, и приговорил к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Максимальная санкция по этой статье 4 года лишения свободы.

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